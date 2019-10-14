«Не хотел воровать, это инстинкт самосохранения»: Омич в костюме «мумии» ограбил офис микрозаймов

СЕГОДНЯ 14:12 2019-10-14T14:12:37+03:00

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На улице Дианова омич совершил грабеж офиса микрозаймов. Вооружившись ножом и спрятав лицо бинтами, он пошел на дело. Его добычей стали 4 тысячи рублей. После задержания грабитель признался: в Омск из Марьяновки целенаправленно ехал грабить. Воришка задолжал 150 тысяч соседке.

- Я не собирался грабить, понимаете! Это инстинкт самосохранения, - заявил на допросе полицейским задержанный.

Как рассказали "Комсомолке" в пресс-службе УМВД по Омской области, на 28-летнего сибиряка завели уголовное дело по статье "Грабеж". Ему грозит до 9 лет колонии. Вероятно, все это время соседке придется ждать своих денег.

Подозреваемый в разбое на офис миркозаймов в Омске .

ИСТОЧНИК KP.RU