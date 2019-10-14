«Зарегистрировался на рейс и исчез»: В Домодедово разыскивают загадочно пропавшего омича
29-летний Александр Широков пропал еще 25 сентября в подмосковном Домодедово. По словам сопровождавших его друзей, молодой человек зарегистрировался на рейс из Москвы в Омск, вышел покурить и бесследно исчез.
В самолет он так и не сел и домой до сих пор не вернулся. Родные не представляют, где он может находиться.
– Мы обзвонили все ближайшие больницы и отделы полиции города Домодедово – ничего. Написали заявление в полицию Омска. Они направили запрос в аэропорт, чтобы получить видео с камер наблюдения, – цитирует «Подмосковье сегодня» родственницу пропавшего Ирину Полянскую.
К поискам пропавшего подключился отряд «Лиза Алерт» в Омске. Если вы знаете о местонахождении Александра Широкова, позвоните по т.: 8-800-700-54-52, 112 или 02.
ИСТОЧНИК KP.RU