«Зарегистрировался на рейс и исчез»: В Домодедово разыскивают загадочно пропавшего омича

СЕГОДНЯ 13:54 2019-10-14T13:56:01+03:00

Александр Широков должен был лететь домой, но в самолет так и не сел

Изменить размер текста: A A

29-летний Александр Широков пропал еще 25 сентября в подмосковном Домодедово. По словам сопровождавших его друзей, молодой человек зарегистрировался на рейс из Москвы в Омск, вышел покурить и бесследно исчез.

В самолет он так и не сел и домой до сих пор не вернулся. Родные не представляют, где он может находиться.

– Мы обзвонили все ближайшие больницы и отделы полиции города Домодедово – ничего. Написали заявление в полицию Омска. Они направили запрос в аэропорт, чтобы получить видео с камер наблюдения, – цитирует «Подмосковье сегодня» родственницу пропавшего Ирину Полянскую.

К поискам пропавшего подключился отряд «Лиза Алерт» в Омске. Если вы знаете о местонахождении Александра Широкова, позвоните по т.: 8-800-700-54-52, 112 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU