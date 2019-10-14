2019-10-14T13:38:26+03:00
Общество

К поискам пропавшей 17-летней омички подключился следком

Также предстоит выяснить, почему девушка уже неоднократно сбегала от родителей
Анна МИКУЛА
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Фото: 55.мвд.рфФото: 55.мвд.рф
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В Омске несколько дней разыскивают 17-летнюю жительницу рабочего поселка Русская Поляна Наталью Шнайдер. Известно, что девушка ушла из дома примерно в 17 часов 11 октября и до сих пор не вернулась.

– В ходе поисковых мероприятий девушка, ранее неоднократно уходившая из дома, найдена в г. Омске, как выяснили следователи, она гостила у своей подруги. В ходе проверки будут установлены причины ее ухода и условия жизни и воспитания. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение, – сообщает пресс-служба областного СУ СК.

Приметы Натальи: европейской внешности, рост 160 см., среднего телосложения, волосы русые длинные, глаза серые, лицо овальное. Особые приметы: татуировка на правом запястье в виде музыкальных нот.

Была одета в куртку синего цвета со светло-серыми рукавами, темно-синие джинсы, белые кроссовки.

Если вы располагаете информацией о местонахождении подростка, сообщите по тел.: 79-38-92, 79-32-00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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