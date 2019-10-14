Яхта «Сибирь» из-за шторма застряла во Франции и ждет ремонта

СЕГОДНЯ 13:22 2019-10-14T13:22:50+03:00

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С очередными трудностями столкнулся экипаж яхты "Сибирь". Вслед за потерей сразу нескольких членов команды на судно обрушился шторм у берегов Франции. Из-за этого экипажу пришлось пришвартоваться у берегов Бреста. Расстояние от Амстердама до него омская яхта преодолела вместо запланированных трех дней за 16.

- Для сравнения, летом 2001 года, яхта «Сибирь» прошла дистанцию Брест - Амстердам за три дня. А в этом году в обратную сторону Амстердам - Брест получилось 16 ходовых дней. Что тут сказать, осень в море сильно отличается от лета. Дует сильно, и дует встречный, плюс течение во время отливов сносить корабль от берега и сбивает с намеченного курса.

Шторм не прошел для судна бесследно. В ожидании хорошей погоды команде предстоит ремонт яхты.

ИСТОЧНИК KP.RU