На севере Омской области появился «шиномонтаж Бузовой»

СЕГОДНЯ 13:17 2019-10-14T13:18:35+03:00

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Неизвестно, прибавилось ли клиентов у шиномонтажной мастерской, расположенной в деревне Малиновке Тюкалинского района, но вот знают о ее существовании теперь многие. Все благодаря тому, что от вывески одна буква отвалилась, а вторая перевернулась, «грузовой шиномонтаж» превратился в «шиномонтаж Бузовой».

Вероятно, владельцу стоит запатентовать случайно получившееся название, пока идею не перехватили конкуренты. Знает ли сама светская львица, что стала теперь не только талисманом «Авангарда», как планировала, но и шиномонтажной мастерской, история умалчивает.

ИСТОЧНИК KP.RU