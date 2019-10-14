В Омске с детской площадки пропал 7-летний мальчик

СЕГОДНЯ 12:42 2019-10-14T12:49:22+03:00

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Инцидент произошел на Левом берегу. 7-летний ребенок играл во дворе многоэтажного дома на улице Крупской. Из окна за ним наблюдала бабушка. В какой-то момент пожилая женщина отвлеклась, а, когда снова выглянула на улицу, с ужасом обнаружила, что мальчик пропал. В это время как раз приехали родители пропавшего.

Все вместе родственники начали искать непоседу, но сами не смогли справиться. Безрезультатно обойдя все окрестности, они обратились за помощью к правоохранителям. Наряду вневедомственной охраны удалось найти пропавшего мальчика за 20 минут.

– Сержанты Марат Суиндыков и Самат Аубакиров, объезжая прилегающую территорию, заметили на одной из детских площадок схожего по приметам мальчика. Ребенок рассказал сотрудниками, что живет в соседнем доме, а сюда приехал на велосипеде поиграть со сверстниками. Росгвардейцы сообщили о местонахождении несовершеннолетнего его родственникам и сотрудникам полиции, – сообщает пресс-служба областного Управления Росгвардии. – Мальчика передали родителям. В отношении ребенка противоправных действий совершено не было.

ИСТОЧНИК KP.RU