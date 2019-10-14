Омичи жалуются на бомжей, заполонивших Амур
Омичи жалуются в социальных сетях на бомжей, которые заполонили Амурский поселок. Выложенные в подтверждение снимки среды обитания маргиналов и правда выглядят устрашающе.
– Амур, ул. Нахимова, 9. Свалка и остовы, в которых живут бомжи и выпивают социально пониженные люди. Страшно ходить по вечерам, а там рядом детский развлекательный центр... Прислали, жалуются. Сами боятся выставлять, – рассказывает автор сообщения.
Комментаторы жалуются, что точно так же обстоят дела в Старом Кировске.
– В Амуре у бомжей и условия, смотрю, получше. Надо нашим местным показать, что есть получше места, может, уйдут, – решила извлечь пользу для себя одна из омичек.
В целом подписчики посоветовали автору поста пожаловаться не с соцсети, а обратиться за помощью к участковому.
Фото: vk.com/omsk_vk
Фото: vk.com/omsk_vk
ИСТОЧНИК KP.RU