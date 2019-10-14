2019-10-14T10:27:56+03:00
Происшествия

Омичка на «Мерседесе» протаранила стоящие машины – двое детей в больнице

Всего в аварии пострадали четыре человека
Анна МИКУЛА
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Фото: vk.com/55gibddФото: vk.com/55gibdd
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Крупное дорожно-транспортное происшествие случилось в центре Омска. 31-летняя водитель на «Мерседесе», ехавшая по Красному Пути в сторону улицы Фрунзе, не справилась с управлением и протаранила две стоявшие попутные машины – «Ладу» и «Ауди».

– В результате ДТП 4 пассажира автомобиля «Лада»: 29-летняя женщина, 26-летний мужчина и две 3-летние девочки обратились за медицинской помощью, – сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции. – Признаков опьянения у водителей транспортных средств не установлено. Окончательно обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе проверки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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