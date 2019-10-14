2019-10-14T11:38:05+03:00
Происшествия

Омич пожаловался на агрессивную овчарку

По словам мужчины, собака на него напала в одном из дачных кооперативов
Анна МИКУЛА
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Фото: vk.com/chp55Фото: vk.com/chp55
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Омич, вероятно, живущий в дачном кооперативе на окраине Омска, пожаловался на стаи собак, которые якобы не дают ему прохода.

Куда обратиться? Не пройти, кидаются собаки в СНТ «Нефтяник», – жалуется в паблике «ЧП Омск» местный житель. – Хозяина нет, хоть и с ошейником. Овчарка меня за ногу хватанула, а как дети будут ходить? Они каждый день в школу ходят, и гуляют такие псины!

Мнения комментаторов разделились. Одни предложили просто покормить животное, которое, видимо, бросили хозяева. Другие – обратиться в специальные службы, занимающиеся отловом бродячих животных. Также укушенному автору поста посоветовали обязательно обратиться в больницу и сделать прививки от бешенства и столбняка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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