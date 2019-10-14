2019-10-14T11:40:23+03:00
Общество

В Омске без тепла остается уже только одна новостройка

Дом пока не полностью заселен
Анна МИКУЛА
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В Омске без тепла осталась только одна новостройка.В Омске без тепла осталась только одна новостройка.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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В мэрии Омска отчитались о почти полном запуске отопительного сезона. На данный момент холодными остаются батареи только в новостройке на улице Успешной, 3/1. Там накладка произошла из-за того, что многоэтажка пока не полностью заселена и владельцы 35 пустующих квартир не заключили договоры на поставку газа на крышную котельную. Тем не менее вопрос обещают решить в ближайшее время.

– Департаментом городского хозяйства проведено совещание с участием УК «Строитель» и ООО «Газпром межрегионгаз Омск», – рассказали в пресс-службе омской мэрии. – Решено, что управляющая компания, обслуживающая дом, предоставит данные о собственниках незаселенных квартир для заключения договора на поставку газа в ресурсоснабжающую организацию. Если все участники процесса выполнят свои обязательства в установленные сроки, то запуск тепла в доме по улице Успешной начнется уже завтра, 15 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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