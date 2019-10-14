2019-10-14T11:47:18+03:00
Общество

Омского водителя-наркомана, насмерть сбившего ребенка и скрывшегося с места, приговорили к 3 годам колонии

Кроме того, по решению суда он должен выплатить матери умершего мальчика 1,5 млн
Анна МИКУЛА
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За смерть ребенка водитель-наркоман проведет в колонии 3 года.За смерть ребенка водитель-наркоман проведет в колонии 3 года.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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В Азово вынесли приговор местному жителю, по вине которого погиб 12-летний ребенок.

Все произошло в 18 мая. 32-летний местный житель под воздействием алкоголя и наркотиков сел за руль. Из-за того, что он находился в невменяемом состоянии, мужчина не справился с управлением своей «Лады» и снес пешехода. От полученных травм пострадавший мальчик скончался, а виновник страшной аварии скрылся с места происшествия.

Но виновника ДТП задержали, судили и накануне вынесли приговор.

Как сообщает пресс-служба облпрокуратуры, за смерть ребенка его приговорили к 3 годам колонии общего режима и на 6 лет лишили водительских прав. Кроме того, по решению суда он обязан выплатить маме погибшего мальчика 1,5 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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