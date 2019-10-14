Омский водитель заплатит 950 тысяч за смерть многодетного отца
Трагедия произошла в сентябре 2018 года в центре города. Водитель на Mercedes-Benz C 220 ехал по Иртышской набережной от бульвара Победы в сторону Ленинградского моста.
В районе перекрестка с улицей Циолковского он попытался проскочить на красный, но не рассчитал расстояние и столкнулся с Daewoo Matiz. В результате происшествия водитель второго получил травмы, несовместимые с жизнью и умер на месте.
– Жена и трое несовершеннолетних детей погибшего обратились с иском в суд к водителю, которому принадлежало транспортное средство, с требованием взыскать с ответчика компенсацию в пользу истцов, – сообщает пресс-служба облпрокуратуры. – Решением суда заявленные истцами требования удовлетворены частично, взыскана компенсация морального вреда в размере 950 тысяч рублей.
Решение суда вступило в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU