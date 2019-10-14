2019-10-14T08:19:07+03:00
Общество

В конце недели Омск завалит снегом

Ожидается резкое снижение температуры
Анна МИКУЛА
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В конце недели Омск завалит снегом.В конце недели Омск завалит снегом.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Аномально теплое бабье лето в Омске, видимо, подошло к концу. Начало октября порадовало горожан +20 градусами и ярким солнцем, но новая неделя все расставит по своим местам. В регион вернулась настоящая осень с дождями, тучами и ночными заморозками. А ближе к выходным минусовая температура установится уже и днем.

По данным Gismeteo:

14 октября, понедельник: +9...+13, дождь;

15 октября, вторник: +7...+10, небольшой дождь;

16 октября, среда: +5...+8, небольшой дождь;

17 октября, четверг: +2...+4, замерзающий дождь;

18 октября, пятница: 0...+4, замерзающий дождь;

19 октября, суббота: -4...+1, сильный снег;

20 октября, воскресенье: -7...-4, небольшой снег.

ИСТОЧНИК KP.RU

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