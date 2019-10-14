В конце недели Омск завалит снегом
Аномально теплое бабье лето в Омске, видимо, подошло к концу. Начало октября порадовало горожан +20 градусами и ярким солнцем, но новая неделя все расставит по своим местам. В регион вернулась настоящая осень с дождями, тучами и ночными заморозками. А ближе к выходным минусовая температура установится уже и днем.
По данным Gismeteo:
14 октября, понедельник: +9...+13, дождь;
15 октября, вторник: +7...+10, небольшой дождь;
16 октября, среда: +5...+8, небольшой дождь;
17 октября, четверг: +2...+4, замерзающий дождь;
18 октября, пятница: 0...+4, замерзающий дождь;
19 октября, суббота: -4...+1, сильный снег;
20 октября, воскресенье: -7...-4, небольшой снег.
ИСТОЧНИК KP.RU