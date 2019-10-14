2019-10-14T05:41:33+03:00
Происшествия

Под Омском разбилась машина с 11-летним мальчиком

Автомобиль въехал в дерево
Анна МИКУЛА
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Фото: пресс-служба областной ГосавтоинспнкцииФото: пресс-служба областной Госавтоинспнкции
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Серьезная авария случилась на дороге поселок Омский–Омск днем 13 октября.

По предварительным данным, 47-летний на «десятке» в районе четвертого км трассы не справился с управлением и въехал в дерево. Передняя часть авто оказалась полностью смятой после удара.

– В результате ДТП водитель автомобиля «ВАЗ-2110», а также его пассажиры – 11-летний мальчик, 44-летние мужчина и женщина – обратились за медицинской помощью, – сообщает пресс-служба областной Госавтоинспнкции. – Проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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