Пьяный омич на машине въехал в магазин
Необычная авария произошла на окраине Омска. Днем 13 октября "Лада", полная пассажиров, влетела в продуктовый магазин. От удара машина перевернулась.
- Водитель автомобиля «ВАЗ-2114», мужчина 1991 г. р., с признаками опьянения, двигаясь по ул. Кирова, в районе дома № 150 не справился с управлением автомобиля и допустил наезд на препятствие, - уточнили подробности аварии в пресс-службе ГИБДД.
Очевидцы подтверждают: за рулем был пьяный водитель.
- Все пьяные ехали. Снесли забор у дома. Врезались в столб, если бы его не было, снесли бы магазин. Все живы, - рассказала свидетель аварии.
ИСТОЧНИК KP.RU