Пьяный омич на машине въехал в магазин

СЕГОДНЯ 05:01 2019-10-14T05:01:21+03:00

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Необычная авария произошла на окраине Омска. Днем 13 октября "Лада", полная пассажиров, влетела в продуктовый магазин. От удара машина перевернулась.

- Водитель автомобиля «ВАЗ-2114», мужчина 1991 г. р., с признаками опьянения, двигаясь по ул. Кирова, в районе дома № 150 не справился с управлением автомобиля и допустил наезд на препятствие, - уточнили подробности аварии в пресс-службе ГИБДД.

Очевидцы подтверждают: за рулем был пьяный водитель.

- Все пьяные ехали. Снесли забор у дома. Врезались в столб, если бы его не было, снесли бы магазин. Все живы, - рассказала свидетель аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU