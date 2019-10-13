В Омске разбились две машины «Яндекс-такси»
В очередную крупную аварию попали сразу две машины «Яндекс-такси». Все случилось в выходные в самом центре Омска. Как обычно, водитель такси грубо нарушил правила. Фото с места ДТП появилось в социальных сетях. Без пострадавших не обошлось.
- Пересечение Декабристов и Лермонтова. Водитель белого «Яндекс-такси» не уступил водителю темного автомобиля. Пассажирку белого авто увезли на скорой, водители и пассажир темной машины целы, - рассказал подробности аварии очевидец.
Омичи в комментариях традиционно ругают водителей этого сервиса. У каждого как обычно своя версия того, почему так часто бьются машины «Яндекс-такси».
ИСТОЧНИК KP.RU