В Омске разбились две машины «Яндекс-такси»

СЕГОДНЯ 08:37 2019-10-13T08:37:10+03:00

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В очередную крупную аварию попали сразу две машины «Яндекс-такси». Все случилось в выходные в самом центре Омска. Как обычно, водитель такси грубо нарушил правила. Фото с места ДТП появилось в социальных сетях. Без пострадавших не обошлось.

- Пересечение Декабристов и Лермонтова. Водитель белого «Яндекс-такси» не уступил водителю темного автомобиля. Пассажирку белого авто увезли на скорой, водители и пассажир темной машины целы, - рассказал подробности аварии очевидец.

Омичи в комментариях традиционно ругают водителей этого сервиса. У каждого как обычно своя версия того, почему так часто бьются машины «Яндекс-такси».

ИСТОЧНИК KP.RU