В Омске момент аварии в Нефтяниках попал на видео
Авария произошла в городке Нефтяников. Момент столкновения попал на видео регистратора одного из водителей. На кадрах видно, как машины едут по проспекту Королева. В районе остановки "Учхоз" из прилегающей территории выезжает темная иномарка. Из-за встречного потока машин ее не видно. Вдруг машина резко вылетает со встречки. Она цепляет "Тойоту", водитель регистратора тоже не успевает остановиться и попадает в аварию.
Виновник ДТП очевиден. Пользователи соцсетей посетовали, что водитель с регистратором вполне мог бы и затормозить, если бы был более проворным.
Момент аварии на Королева .
ИСТОЧНИК KP.RU