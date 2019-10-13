В Омске момент аварии в Нефтяниках попал на видео

СЕГОДНЯ 08:05 2019-10-13T08:05:54+03:00

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Авария произошла в городке Нефтяников. Момент столкновения попал на видео регистратора одного из водителей. На кадрах видно, как машины едут по проспекту Королева. В районе остановки "Учхоз" из прилегающей территории выезжает темная иномарка. Из-за встречного потока машин ее не видно. Вдруг машина резко вылетает со встречки. Она цепляет "Тойоту", водитель регистратора тоже не успевает остановиться и попадает в аварию.

Виновник ДТП очевиден. Пользователи соцсетей посетовали, что водитель с регистратором вполне мог бы и затормозить, если бы был более проворным.

Момент аварии на Королева .

ИСТОЧНИК KP.RU