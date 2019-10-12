2019-10-12T14:36:40+03:00
Общество

Стала известна дата прощания с умершим омским хоккеистом

Самвел Мнацян умер в 29 лет
Станислав МУХИН
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ФОТО: khlФОТО: khl
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Стала известна дата и место прощания с воспитанником омского хоккея Самвелом Мнацяном. 29-летний хоккеист, выступавший за "ястребов" скончался 5 октября после продолжительной тяжёлой болезни. Игрок страдал от опухоли, которая образовалась у него в спине после сильного удара во время одного из матчей.

Прощаться с Мнацяном будут в воскресенье.

- Прощание с хоккеистом состоится 13 октября в ДХЦ «Авангард», расположенной на улице Куйбышева, 132/3, в игровом зале с 11:00 до 13:00, - сообщили в пресс-службе ХК "Авангард".

ИСТОЧНИК KP.RU

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