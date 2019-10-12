2019-10-12T07:37:59+03:00
Происшествия

В Омске машина въехала многоэтажный дом

Машина протаранила стену [фото]
Станислав МУХИН
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Водитель, скорее всего, перепутал педали газ и тормоз.Водитель, скорее всего, перепутал педали газ и тормоз.Фото: ВКонтакте
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Странную аварию наблюдали жители микрорайона "Кузьминки". Там иномарка въехала в многоэтажный дом. Фотография с места аварии появилась в социальных сетях. На снимке видно, что рядом со зданием находится парковка. Машина перелетела бордюр, разделительный газон и въехала в стену. Передняя часть иномарки в смятку.

Пользователи соцсетей недоумевают, как можно было умудриться протаранить дом. Некоторые омичи предположили, что водитель, отъезжая от парковки, перепутал педаль тормоза с газом. Нашлись и омичи, уверенные, что за рулём непременно находилась девушка. Скорее всего, водителю придется возмещать ущерб, который получил дом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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