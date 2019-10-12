В Омской области школьница получила травму спины на перемене
Девочку увезли в больницу
Изменить размер текста:
Больничной койкой закончились занятия для одной из школьниц в Омской области. 10-летняя ученица в Москаленках решила погулять во время перемены на школьном дворе. Девочка залезла на турник и стала качаться. Но неудачно упала и сильно ударилась спиной.
Удар был таким сильным, что она не смогла подняться самостоятельно. Перепуганные подруги побежали за медсестрой. В школу срочно вызвали мама пострадавшей девочки и скорую помощь. С подозрением на травму позвоночника ученицу увезли в больницу. Сейчас она лечится.
ИСТОЧНИК KP.RU