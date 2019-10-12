2019-10-12T07:17:22+03:00
Происшествия

В Омской области школьница получила травму спины на перемене

Девочку увезли в больницу
Станислав МУХИН
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Больничной койкой закончились занятия для одной из школьниц в Омской области. 10-летняя ученица в Москаленках решила погулять во время перемены на школьном дворе. Девочка залезла на турник и стала качаться. Но неудачно упала и сильно ударилась спиной.

Удар был таким сильным, что она не смогла подняться самостоятельно. Перепуганные подруги побежали за медсестрой. В школу срочно вызвали мама пострадавшей девочки и скорую помощь. С подозрением на травму позвоночника ученицу увезли в больницу. Сейчас она лечится.

ИСТОЧНИК KP.RU

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