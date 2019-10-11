2019-10-11T13:53:10+03:00
Общество

В Омской области пропали двое подростков

Вячеслав Сочнев из Омского, а Иван Лютов из Павлоградского района
Анна МИКУЛА
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Знающих о местонахождении Вячеслава Сочнева и Ивана Лютова, просят обратиться в полицию.Знающих о местонахождении Вячеслава Сочнева и Ивана Лютова, просят обратиться в полицию.
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В полицию обратились родственники сразу двоих подростков, пропавших в Омской области вчера, 10 октября.

Вячеслав Сочнев ушел из дома в селе Нижняя Ильинка Омского района накануне вечером.

Приметы подростка: на вид 15 лет, рост 145-150 см, худощавого телосложения, глаза голубые. На момент ухода подросток был одет в сиреневую кофту с капюшоном, черные спортивные брюки и коричневые кроссовки.

Если вы знаете, где он находится, позвоните в полицию по телефонам: 79-38-02 или 02.

Также 10 октября ушел из дома в Павлоградском районе Иван Лютов.

Его приметы: рост 165-170 см, глаза карие, пухлые губы, светлые короткие волосы. Особая примета: татуировка на левой руке – рисунок в виде совы и розы. Был одет: черная куртка, черная толстовка с капюшоном, темные брюки, белые кроссовки.

Любую информацию о возможном местонахождении подростка вы можете передать в дежурную часть по телефонам: 79-37-92, 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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