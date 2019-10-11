«Меня винят, что я метро не построил. Если что не успел - простите»: Полежаев публично извинился за омскую подземку

СЕГОДНЯ 13:45 2019-10-11T13:46:37+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня в библиотеки имени Пушкина в очередной раз обсуждалась судьба Ильинского собора. Экс-губернатор Леонид Полежаев страстно хочет восстановить этот храм напротив Музтеатра. Однако не все его поддерживают: против коммунисты и многие омичи.

Однако разговор неожиданно зашел о других проектов полежаевской эпохи. Леонид Полежаев припомнил и омское метро, которое начинали строить при нем, но за 20 лет правления бывшего главы региона, так и не закончили. Сейчас подземка заморожена и достраивать ее не собираются. Это одна из главных претензий к Полежаеву. И упущенного метро омичи до сих пор не могут простить политику. И вот он впервые неожиданно извинился перед жителями. Правда, в свойственной ему манере.

- Меня обвиняют в том, что я метро не построил. Кто вам мешает, стройте. Есть постановление правительства о строительстве метро и гидроузла, - цитирует РИА "Омск-Информ" Полежаева. - 36 миллиардов выделено было. Мне бы жизни не хватило, чтобы все построить. К 2016 году должны были построить 4 станции. Если что-то не успел, простите.

ИСТОЧНИК KP.RU