2019-10-11T13:27:30+03:00
Общество

На окраине Омска прорвало канализацию

Горожане жалуются: коммунальщики не спешат ликвидировать последствия аварии
Станислав МУХИН
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Вот такую картину наблюдают местные жители уже не первый день.Вот такую картину наблюдают местные жители уже не первый день.Фото: ВКонтакте
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Уже несколько дней жители окраины Омска вынуждены наблюдать совсем неприглядную картину: там прорвало канализацию. И коммунальные службы не спешат убирать последствия аварии. Фотографии с места инцидента появились в социальных сетях. В итоге омичи вынуждены дышать этими стоками. Горожане недовольны и жалуются в соцсетях.

- На улице Владимира Тытаря прорвало канализацию. Уже как четвертые сутки, никаких мер не предпринимает ни одна служба, - написал один из омичей.

Другие пользователи рекомендовали ему вместо постов в Интернете обратиться в единую диспетчерскую службу Омска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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