На окраине Омска прорвало канализацию
Уже несколько дней жители окраины Омска вынуждены наблюдать совсем неприглядную картину: там прорвало канализацию. И коммунальные службы не спешат убирать последствия аварии. Фотографии с места инцидента появились в социальных сетях. В итоге омичи вынуждены дышать этими стоками. Горожане недовольны и жалуются в соцсетях.
- На улице Владимира Тытаря прорвало канализацию. Уже как четвертые сутки, никаких мер не предпринимает ни одна служба, - написал один из омичей.
Другие пользователи рекомендовали ему вместо постов в Интернете обратиться в единую диспетчерскую службу Омска.
ИСТОЧНИК KP.RU