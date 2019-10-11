2019-10-11T12:57:24+03:00
Общество

Федеральный рейтинг городов Forbes: «У Омска нет перспектив и культуры»

Наш город не попал в список
Станислав МУХИН
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Эксперты Forbes составили рейтинг перспективных российских городов, которые совершили, по их мнению, существенный скачок в урбанистике и качестве жизни. Учитывалось все: уровень жизни людей, состояние городской среды, культурная составляющая. Москву осознанно из списков исключили.

Неудивительно, что Санкт-Петербург занял первое место. В лидерах Нижний Новгород и Казань. Не обошлось и без сюрпризов - в рейтинг неожиданно попали Тула и Кострома. А вот Омску места в списке не нашлось. Видимо, эксперты считают, что у Омска нет перспектив и культуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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