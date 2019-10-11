2019-10-11T12:28:53+03:00
Происшествия

Аномальная осень: Начало октября стало самым теплым за сто лет

В один из дней температура прогрелась до 23 градусов
Станислав МУХИН
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Омичи не припомнят такого октября.Омичи не припомнят такого октября.Фото: ВКонтакте
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Давненько омичи не припомнят такой теплой и сухой осени. Начало октября, оказывается, выдалось уникальным за всю историю метеонаблюдений в Сибири. А 8 октября и вовсе был побит абсолютный температурный рекорд за последние 100 лет.

Как сообщили в Обь-Иртышском УГМС, днем 8 октября в Омске температура воздуха была +22,5 градуса. Предыдущий максимум +21,6 градуса наблюдался в этот день в 1932 году.

Днем 9 октября воздух прогрелся до 21,5 градусов. И это тоже рекорд. В 1900 году было холоднее - меньше +20 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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