2019-10-11T13:25:30+03:00
Общество

Появились фото, как омский губернатор Бурков играет в футбол

Студенты разгромили команду областного правительства [фото]
Станислав МУХИН
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Александр Бурков был активен на поле.Александр Бурков был активен на поле.Фото: Пресс-служба администрации Омской области
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Разгромом закончилась для команды областного правительства футбольная игра со студентами Омского промышленно-экономического колледжа. Чиновники проиграли 2:9. За команду областного правительства выступал губернатор Александр Бурков, который давно известен своей любовью к спорту.

Однако в этот раз чиновники были вынуждены капитулировать перед более молодыми и сильными соперниками.

- Победа заслуженная! Но два забитых гола это тоже результат, – цитирует Буркова пресс-служба областного правительства.

Студенты же отметили характер и волю своих соперников, но заметили, что они все же тренируются гораздо чаще, поэтому результат был предопределен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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