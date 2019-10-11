Появились фото, как омский губернатор Бурков играет в футбол

СЕГОДНЯ 10:23 2019-10-11T13:25:30+03:00

Изменить размер текста: A A

Разгромом закончилась для команды областного правительства футбольная игра со студентами Омского промышленно-экономического колледжа. Чиновники проиграли 2:9. За команду областного правительства выступал губернатор Александр Бурков, который давно известен своей любовью к спорту.

Однако в этот раз чиновники были вынуждены капитулировать перед более молодыми и сильными соперниками.

- Победа заслуженная! Но два забитых гола это тоже результат, – цитирует Буркова пресс-служба областного правительства.

Студенты же отметили характер и волю своих соперников, но заметили, что они все же тренируются гораздо чаще, поэтому результат был предопределен.

ИСТОЧНИК KP.RU