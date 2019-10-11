На окраине Омска пьяный 25-летний насильник напал на 49-летнюю женщину

СЕГОДНЯ 10:19 2019-10-11T10:20:16+03:00

А после того, как надругался над своей жертвой, еще и ограбил ее

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ЧП случилось в Октябрьском округе еще 29 сентября. 25-летний омич рано утром возвращался из кафе, после ночи бурных возлияний. В районе виадука на Космическом проспекте пьяный негодяй заметил одиноко шедшую женщину, которая, как выяснилось потом, направлялась на работу. Молодой человек напал на нее, затащил в кусты и изнасиловал. А после еще и забрал ее перчатки. Потерпевшая сразу обратилась к правоохранителям и смогла точно описать приметы нападавшего.

– В результате проведенных экспертиз по определению генотипа нападавшего, была установлена личность подозреваемого, вчера мужчина был задержан. При проведении следственного действия потерпевшая уверенно опознала насильника. На допросе у следователя он не стал отрицать свою вину. Кроме того, в ходе обыска у подозреваемого были изъяты перчатки потерпевшей, которые он прихватил с собой, – сообщает пресс-служба регионального СУ СК. – Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU