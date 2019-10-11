Поезд Омск-Новосибирск насмерть сбил 28-летнего парня
Трагедия произошла в Ленинском районе Новосибирска. На переезде у станции «Западная площадка» поезд с сообщением Омск – Новосибирск сбил 28-летнего парня. Фото с места трагедии появились в социальных сетях.
Он скончался на месте. Предварительно, погибший был в наушниках и не слышал сигналов приближающегося поезда. Слова очевидцев в соцсетях это подтверждают.
- Был свидетелем этой картины: стоял на переезде. Скорый летел со стороны Омска, перед переездом сигналил в гудок. Так этот парнишка прям под гудок ещё быстрее побежал под поезд, - написали очевидцы.
На месте происшествия уже работают следователи.
ИСТОЧНИК KP.RU