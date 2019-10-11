2019-10-11T09:11:28+03:00
Происшествия

Омича, избившего и сбросившего подругу с балкона, осудили

За убийство с особой жестокостью его приговорили к 7 годам колонии
Анна МИКУЛА
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Нападавший проведет за решеткой 7 лет.Нападавший проведет за решеткой 7 лет.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Напомним, инцидент произошел 22 октября в прошлом году в доме на проспекте Мира. 36-летний хозяин квартиры на четвертом этаже во время бурного застолья поссорился с приятельницей и набросился на нее с кулаками.

Спасаясь от нападавшего, она выбежала на балкон. Тот ворвался следом, схватил потерпевшую и столкнул вниз. Женщина получила множественные травмы, но врачам удалось ее спасти. Во время допроса фигурант попытался выдвинуть свою версию – что подруга сама спрыгнула с 4 этажа. Но в ходе расследования это не подтвердилось.

Обвиняемого судили за покушение на убийство и накануне вынесли ему приговор.

– Суд назначил ему наказание в виде 7 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, исковые требования потерпевшей о взыскании компенсации морального вреда удовлетворены в размере 800 тысяч рублей, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – Сторона защиты оспорила приговор, так как осужденный вину в совершении преступления не признал. Судебная коллегия по уголовным делам Омского облсуда с учетом заключения стороны государственного обвинения признала осуждение законным и обоснованным.

Приговор вступил в силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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