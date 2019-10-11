Из омской гимназии № 88 эвакуировали 400 человек

СЕГОДНЯ 08:33 2019-10-11T08:40:00+03:00

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О непредвиденной ситуации, случившейся в школе № 88, рассказали в соцсетях очевидцы. Сегодня, 11 октября, здание на 3-й транспортной экстренно эвакуировали.

В полиции «Комсомолке» рассказали, что никаких сообщений о ЧП в учебном заведении к ним не поступало и предположили, что это могли быть учения спасателей.

– Нет, это не была учебная тревога, – прояснили ситуацию в пресс-службе областного МЧС. – Сообщение нам поступило в 10.03. В гимназии № 88 произошло ложное срабатывание пожарной сигнализации – электроника тоже иногда дает сбой. Может, система заметила где-то дым и распознала это как пожар. В любом случае мы выезжаем на каждый такой выезд. В этот раз на место приехали 13 сотрудников на трех машинах. В общей сложности были эвакуированы 20 взрослых и 380 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU