В Омске водитель устроил массовую аварию на Левом берегу

СЕГОДНЯ 07:39 2019-10-11T07:39:22+03:00

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Крупная авария произошла в Омске в полночь. На перекрестке улиц Дианова и Дергачева столкнулись сразу три машины. Выяснилось, что 32-летний водитель «Ниссана» не выдержал безопасную дистанцию. На большой скорости иномарка въехала в «Датсун», за рулем которого сидел 22-летний омич. После этого «Ниссан» отбросило на в «Ладу Гранту», ехавшую в попутном направлении. В результате ДТП машины сильно помяло. Не обошлось и без пострадавших.

Помощь врачей потребовалась водителю «Ниссана», его пассажиру и пассажиру «Лады Гранты» - 41-летней омичке.

ИСТОЧНИК KP.RU