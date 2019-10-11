К расследованию исчезновения в Омске 17-летнего Ивана Уленкова подключился следком
17-летнего Илью Уленкова ищут уже несколько суток. Пока известно только, что подросток ушел из общежития на улице Химиков в неизвестном направлении и пропал. Почему это произошло предстоит установить следственному комитету.
– По предварительным данным, ранее Иван Уленков неоднократно уходил, вчера, уходя из общежития, юноша сообщил, что вернется через день. В настоящее время сотрудниками полиции проводятся поисковые мероприятия. Следователями в ходе проверки будут установлены причины ухода мальчика, – сообщает пресс-служба регионального СУ СК.
Приметы Ивана Уленкова: худощавое телосложение, рост 170 см, волосы светлые средней длины. Одет в белую куртку с красными вставками, спортивные брюки и кроссовки тёмных цветов.
Просьба ко всем, кто знает, где находится Иван Уленков, позвонить по тел.: 79-35-02, 02 или 123.
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