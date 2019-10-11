В Омске машины на парковке снова измазали фекалиями

СЕГОДНЯ 07:11 2019-10-11T07:11:39+03:00

Для их владельцев утро точно началось не с кофе [фото]

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Неприятная картина в прямом смысле слова ждала сегодня утром владельцев сразу нескольких машин, припаркованных у одного из домов по улице Богдана Хмельницкого. Все авто были испачканы фекалиями - ручки, двери, стекла. Фотография с места парковки появилась в социальных сетях.

Подобное случается в этом районе уже не первый раз. Омичи предполагают, что таким изощренным способом неизвестный наказывает тех автомобилистов, которые неправильно паркуются во дворах и мешают проезду или проходу. Последний раз борец с автомобилистами устраивал свои акции наказания весной.

ИСТОЧНИК KP.RU