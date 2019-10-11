В Омске машины на парковке снова измазали фекалиями
Неприятная картина в прямом смысле слова ждала сегодня утром владельцев сразу нескольких машин, припаркованных у одного из домов по улице Богдана Хмельницкого. Все авто были испачканы фекалиями - ручки, двери, стекла. Фотография с места парковки появилась в социальных сетях.
Подобное случается в этом районе уже не первый раз. Омичи предполагают, что таким изощренным способом неизвестный наказывает тех автомобилистов, которые неправильно паркуются во дворах и мешают проезду или проходу. Последний раз борец с автомобилистами устраивал свои акции наказания весной.
ИСТОЧНИК KP.RU