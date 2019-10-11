В Омске за неделю поймали 12 любителей покурить и выпить в электричках

СЕГОДНЯ 06:02 2019-10-11T06:02:16+03:00

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Всю неделю сотрудники Росгвардии проводили специальный рейд. Они ловили нарушителей порядка в электричках. Особенно их интересовали любители покурить в поездах, на перронах и вокзалах. Законом это запрещено. В акции участвовали и омские транспортные полицейские и сотрудники ОМОН.

За неделю поймали 12 нарушителей. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии.

- В период операции на железнодорожном транспорте выявлено пять административных правонарушений по факту нарушения запрета курения табака и 7 правонарушений за распитие алкогольной продукции в запрещенных местах, - говорится в официальном сообщении ведомства.

Всех нарушителей оштрафовали.

ИСТОЧНИК KP.RU