«Не стесняйтесь, здесь все свои!»: В Омске накрыли притон с проститутками

СЕГОДНЯ 04:36 2019-10-11T04:40:14+03:00

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Набирали по объявлению – в соцсетях, газетах и на сайтах в интернете. Изначально писали, что ищут массажисток, администраторов, танцовщиц и официанток. А уже на «собеседовании» подходящим по критериям девушкам в возрасте от 18 до 30 лет делали «заманчивое» предложение.

Эту сеть притонов накрыли полицейские. Происходящее в одном из них они сняли на видео.

– Не стесняйтесь, здесь все свои, – приободрила одна из девушек оперативника, который, видимо, удачно сыграл роль клиента во время контрольной закупки. Но уже через мгновение смутиться пришлось ей. Выяснилось, что девушку снимает скрытая камера и мужчина пришел ее задерживать.

– В ходе следствия установлено, что 46-летний омич создал организованную группу, в которую входили пять женщин – управляющие салонами, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – Из пришедших на собеседования кандидаток отбирались преимущественно со средним образованием, иногородние, нуждающиеся в деньгах и искавшие работу в Омске. Девушкам гарантировали хорошие условия, удобный график, высокую зарплату.

В занятие проституцией были вовлечены не менее 30 девушек, которые работали в «массажных» в салонах по улицах Масленникова, Орджоникидзе, Степанца, Маршала Жукова и проспекте Карла Маркса. Для каждого из указанных притонов были разработаны определенные виды услуг и расценки.

Уголовное дело направлено в суд. Организация и содержание притонов для занятия проституцией (ч. 1 ст. 241 УК РФ) наказывается лишением свободы на срок до 5 лет, вовлечение в занятие проституцией, совершенное организованной группой (и ч. 3 ст. 240 УК РФ), – на срок до 8 лет.

Оперативники пресекли деятельность сети массажных салонов, в которых оказывались интимные услуги.Видео: пресс-служба УМВД России по Омской области

ИСТОЧНИК KP.RU