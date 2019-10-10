В Омске судят предпринимательницу, укравшую почти 7 млн, выделенные на садики
В Омске будут судить предпринимательницу, получившую гранты на строительство и последующее содержание двух садиков – «Ягодка» и «Пиноккио». В результате выделенные деньги были потрачены не по адресу, а растратчицу теперь судят за нецелевое использование бюджетных средств.
Как рассказали в Центральном районном суде Степаненко похитила более 3 млн рублей, выделенных региональным минобразования и 3,4 млн рублей, предоставленных областным минэкономики. При это фактически она даже не имела законных оснований для их получения. Кроме того, путем мошенничества она присвоила еще и субсидию в 600 тысяч рублей, выделенные министерством экономики.
Сейчас ее судят за совершение преступлений сразу по нескольким частям статьи 159 УК РФ (мошенничество).
ИСТОЧНИК KP.RU