В Омске судят предпринимательницу, укравшую почти 7 млн, выделенные на садики

СЕГОДНЯ 13:59 2019-10-10T14:02:06+03:00

Вместо строительства и ремонта дошкольных учреждений она потратила деньги на себя

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В Омске будут судить предпринимательницу, получившую гранты на строительство и последующее содержание двух садиков – «Ягодка» и «Пиноккио». В результате выделенные деньги были потрачены не по адресу, а растратчицу теперь судят за нецелевое использование бюджетных средств.

Как рассказали в Центральном районном суде Степаненко похитила более 3 млн рублей, выделенных региональным минобразования и 3,4 млн рублей, предоставленных областным минэкономики. При это фактически она даже не имела законных оснований для их получения. Кроме того, путем мошенничества она присвоила еще и субсидию в 600 тысяч рублей, выделенные министерством экономики.

Сейчас ее судят за совершение преступлений сразу по нескольким частям статьи 159 УК РФ (мошенничество).

ИСТОЧНИК KP.RU