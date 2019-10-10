2019-10-10T13:38:26+03:00
Происшествия

В Омске будут судить пристава, похитившего у должников 45 тысяч

Он предлагал им расплачиваться со «скидкой», а сам просто украл их деньги
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Санкция статьи, по которой судят пристава, предусматривает до 6 лет колонии.Санкция статьи, по которой судят пристава, предусматривает до 6 лет колонии.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Омский пристав по фамилии Гурьев теперь сам окажется в роли подсудимого. По версии обвинения, он дважды присвоил деньги должников.

Первый случай произошел в августе 2016-го. Гурьев предложил омичу оплатить часть долга по исполнительному листу наличными и передать ему 30 тысяч. Чтобы у должника не возникло подозрений распечатал ему извещение, на которую поставил свою подпись и гербовую печать отдела судебных приставов. Якобы это гарантировало, что деньги будут переданы по назначению.

Во второй раз пристав решился провернуть аферу в январе 2017 года. Он предложил женщине оплатить вместо 19 тысяч рублей, которые ей насчитали по исполнительному листу, только 15 тысяч. Гурьев пояснил, что остальное – это представительские сборы, которые можно не платить. После этого он выдал должнице справку, что долгов за ней не числится.

В обоих случаях деньги пристав потратил на себя. Непонятно, на что он в итоге рассчитывал, ведь все его махинации раскрыли после первой же проверки.

– Указанное преступление было выявлено силами Отдела противодействия коррупции, обеспечения работы с кадрами и вопросов безопасности УФССП России по Омской области и передано в органы предварительного следствия, – рассказали в Кировском райсуде, где рассматривается это уголовное дело. – Гурьева Е.О. обвиняют в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На только что открытом бульваре Мартынова предлагают поставить бронзовый памятник этому поэту
В Омске судят предпринимательницу, укравшую почти 7 млн, выделенные на садики
В Омске дан старт интенсиву «Остров-Сибирь»
Генерал полиции стал седьмым заместителем омского губернатора
Омский водитель залетел под фуру, а потом сбежал, бросив свою раненую пассажирку
В Омске пропал 17-летний подросток
В Омске будут судить банду, занимавшуюся автоподставами
В Омске ищут пострадавших от финансовой пирамиды
Омичка после ссоры с бывшим сожгла его машину
В центре Омска разбились два авто
С 1 ноября «Меркурий» будет обязателен для всей пищевки
Омичу, убившему лосиху с лосенком, грозит до 5 лет колонии
Путешествие из Омска в Санкт-Петербург
Федеральная кадастровая палата проведет профподготовку кадастровых инженеров
Правовую помощь окажет нотариус
Омские зэки займутся консервированием овощей и изготовлением маринадов
Почему болит спина?
Омский водитель разместил в салоне маршрутки объявление о поиске жены
В Омском филиале Россети Сибирь установят более полутора тысяч птицезащитныхустройств на линиях электропередачи
«Росводоканал Омск» предупреждает о навязывании сомнительными организациями услуг поверки и установки счетчиков
На окраине Омска водитель покончил с собой прямо в грузовике
Омич избил жену за то, что она застала его с любовницей
«Вы что творите!»: В Омске две пассажирки подрались в автобусе
Омичей просят 2 дня не гулять в парках
Омичка пыталась продать через интернет загородный дом, но лишилась всех денег
«Пробкам - быть!»: В Омске на 14 месяцев перекрывают важнейшую улицу на Левом Берегу
«Поток» Альфа-Банка влился в новое русло