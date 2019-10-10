В Омске будут судить пристава, похитившего у должников 45 тысяч

СЕГОДНЯ 13:38 2019-10-10T13:38:26+03:00

Он предлагал им расплачиваться со «скидкой», а сам просто украл их деньги

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Омский пристав по фамилии Гурьев теперь сам окажется в роли подсудимого. По версии обвинения, он дважды присвоил деньги должников.

Первый случай произошел в августе 2016-го. Гурьев предложил омичу оплатить часть долга по исполнительному листу наличными и передать ему 30 тысяч. Чтобы у должника не возникло подозрений распечатал ему извещение, на которую поставил свою подпись и гербовую печать отдела судебных приставов. Якобы это гарантировало, что деньги будут переданы по назначению.

Во второй раз пристав решился провернуть аферу в январе 2017 года. Он предложил женщине оплатить вместо 19 тысяч рублей, которые ей насчитали по исполнительному листу, только 15 тысяч. Гурьев пояснил, что остальное – это представительские сборы, которые можно не платить. После этого он выдал должнице справку, что долгов за ней не числится.

В обоих случаях деньги пристав потратил на себя. Непонятно, на что он в итоге рассчитывал, ведь все его махинации раскрыли после первой же проверки.

– Указанное преступление было выявлено силами Отдела противодействия коррупции, обеспечения работы с кадрами и вопросов безопасности УФССП России по Омской области и передано в органы предварительного следствия, – рассказали в Кировском райсуде, где рассматривается это уголовное дело. – Гурьева Е.О. обвиняют в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере).

ИСТОЧНИК KP.RU