2019-10-10T13:03:48+03:00
Политика

Генерал полиции стал седьмым заместителем омского губернатора

Должность получил 64-летний Алексей Лапин
Станислав МУХИН
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Очередное громкое кадровое назначение в омском правительстве. Губернатор Александр Бурков назначил себе еще одного заместителя - уже седьмого по счету. Им стал 64-летний бывший начальник ростовского ГУВД Алексей Лапин. Новоиспеченный чиновник является генерал-лейтенантом полиции. При этом новый заместитель председателя правительства сохранил за собой и должность представителя омского региона в Москве. Скорее всего, он будет курировать силовой блок.

Кроме Алексея Лапина посты заместителя омского губернатора занимают Валерий Бойко, Владимир Куприянов, Дмитрий Ушаков, Татьяна Дернова, Михаил Каракоз и Антон Заев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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