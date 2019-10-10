Омский водитель залетел под фуру, а потом сбежал, бросив свою раненую пассажирку

СЕГОДНЯ 13:02 2019-10-10T13:02:33+03:00

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ДТП случилось сегодня, 10 октября, примерно в семь утра на улице Нефтезаводской. Водитель фуры не предоставил преимущества в движении «Хонде». В результате она столкнулась с грузовиком.

После этого водитель легковушки скрылся с места происшествия, бросив на произвол судьбы свою пострадавшую пассажирку.

– В результате ДТП пассажирка автомобиля «Хонда Цивик» доставлен в медицинское учреждение. В настоящее время личность пострадавшей женщины устанавливается, – сообщает пресс-служба областного УМВД.

Очевидцев ДТП просят позвонить по телефонам: (3812) 79-35-04 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU