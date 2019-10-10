В Омске пропал 17-летний подросток

СЕГОДНЯ 12:53 2019-10-10T12:53:18+03:00

Иван Уленков ушел из общежития в Нефтяниках и исчез

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В Омске разыскивают 17-летнего Ивана Уленкова. Известно, что он вышел из общежития на улице Химиков в неизвестном направлении и исчез.

– Полицейские проверяют торговые комплексы, вокзалы, другие возможные места появления подростка, беседуют с его знакомыми, изучают соцсети, – рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

Приметы Ивана: худощавое телосложение, рост 170 см, волосы светлые средней длины. Одет в белую куртку с красными вставками, спортивные брюки и кроссовки тёмных цветов.

Располагающим сведениями о местонахождении Ивана Уленкова просьба позвонить по тел.: 79-35-02 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU