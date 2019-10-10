В Омске будут судить банду, занимавшуюся автоподставами

СЕГОДНЯ 12:36 2019-10-10T12:37:31+03:00

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Незатейливый «бизнес» организовала группа омичей. Они предлагали автовладельцам инсценировать ДТП, а потом по поддельным документам получали компенсацию по страховке в Омске и Красноярске. Теперь их судят по 25 эпизодам по двум статьям за покушение на мошенничество и мошенничество, совершенное организованной группой лиц.

– По данным следствия, с ноября 2016 по май 2017 года, обвиняемые Артур Кочетов, Виталий Герстенбергер, Константин Кошелев, Павел Кругова, а также Виктория Панасюк (в отношении которой уголовное дело по аналогичному обвинению было ранее направлено в суд), действуя из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы, путем обмана совершили хищение денежных средств в сумме около 530 тысяч рублей и покушались на хищение денежных средств в общей сумме более 5 млн рублей, принадлежащих страховым компаниям, – сообщает пресс-служба областного СУ СК.

Фигуранты так и не признали свою вину, но у следствия нашлось достаточно доказательств для того, чтобы передать дело в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU