В Омске ищут пострадавших от финансовой пирамиды

СЕГОДНЯ 12:17 2019-10-10T12:17:14+03:00

Уже известно, что из-за нее лишились денег более 200 местных жителей

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Омские полицейские ведут расследование в отношении организаторов финансовой пирамиды. Уже известно, что от действий аферистов пострадали более двух сотен омичей.

– Омская полиция ищет потерпевших от мошеннических действий кредитно-потребительского кооператива «Сберегательный центр «Золотой фонд» и ООО «Финансовая компания «Деловые инвестиции», – сообщает пресс-служба областного УМВД. – Организации принимали деньги омичей, а также заключали договоры займов под проценты. В 2018 году клиенты кооператива перестали получать проценты по вкладам, а вернуть вложенные деньги не смогли.

ИСТОЧНИК KP.RU