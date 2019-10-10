2019-10-10T12:14:20+03:00
Происшествия

Омичка после ссоры с бывшим сожгла его машину

На женщину завели уголовное дело
Станислав МУХИН
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Машина восстановлению не подлежит.Машина восстановлению не подлежит.Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
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Шекспировский страсти разгорелись между бывшей парой. 43-летний омич поссорился со своей 34-летней сожительницей. Она приходила к нему ночью в гости, но разговора не получилось. В сердцах сибирячка решила наказать бывшего и отомстить ему. Под руку попал его автомобиль «Хонда», припаркованный у дома по улице 4-я Кордная.

Расстроенная женщина разбила стекло машины и бросила в салон бумажный пакет, который она перед этим подожгла. Как результат, иномарка полностью выгорела и восстановлению не подлежит. Пострадавший владелец, догадавшийся, чьих рук это дело, долго думать не стал и написал заявление в полицию. Силовики задержали вспыльчивую даму. Она уже во всем созналась.

Как рассказали "Комсомолке" в пресс-службе УМВД по Омской области, заведено уголовное дело, а бывшей автовладельца грозит срок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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