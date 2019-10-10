В центре Омска разбились два авто
Серьезное дорожно-транспортное происшествие случилось накануне на пересечении улиц Красный Путь и Кемеровская. По словам водителей, этот перекресток уже давно пользуется у них дурной славой.
В этот раз там столкнулись два авто. Судя по фото, выложенным в социальные сети, оба транспортных средства получили серьезные повреждения во время столкновения.
– Мне кажется тут «Лексус» либо летел уже на моргающий, либо красный думал пролететь и не увидел его, – предположил один из комментаторов.
– По фото точно не понятно, но кажется «Лексус» шел по Кемеровской прямо, а красная поворачивала на Красный Путь. Помеха справа, – считает другой.
ИСТОЧНИК KP.RU