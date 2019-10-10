2019-10-10T09:58:57+03:00
Общество

Омичу, убившему лосиху с лосенком, грозит до 5 лет колонии

Браконьера вычислили по следу от телеги
Анна МИКУЛА
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Это все, что осталось от парнокопытных. Фото: 55.мвд.рфЭто все, что осталось от парнокопытных. Фото: 55.мвд.рф
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Убийство двух лосей раскрыли полицейские Седельниковского района. Им поступило сообщение, что в 6 км от села Тамбовка обнаружено то, что осталось от туш – рога и копыта.

– В ходе проверки полицейскими полученная информация подтвердилась. С места происшествия изъяты две головы, шкура дикого животного, в непосредственной близости от места забоя и разделки туш обнаружен след от телеги, который и вывел оперативников к месту проживания 58-летнего сельчанина, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – Ранее не судимый задержанный признался в незаконной охоте и выдал уже расфасованное замороженное мясо самки и теленка лося. Ущерб, причиненный экологии Омской области, составил 160 тысяч рублей.

За расправу над лосихой с лосенком браконьеру грозит штраф до 1 млн рублей, либо лишение свободы на срок до 5 лет

ИСТОЧНИК KP.RU

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