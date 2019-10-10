Омские зэки займутся консервированием овощей и изготовлением маринадов

СЕГОДНЯ 09:26 2019-10-10T09:31:53+03:00

Всего за осень они планируют закатать 200 тонн банок с маринованными капустой, помидорами и огурцами

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Заключенных колонии-поселения № 13 решили перевоспитать в поваров. Их научат делать домашние заготовки. В частности зэки будут квасить капусту, мариновать огурцы и помидоры, а также готовить основу для первых блюд.

– На участке консервирования овощей в колонии-поселении № 13 выполнят гособоронзаказ по изготовлению маринадов овощей и консервов первых обеденных блюд. Уже готовы 40 тонн маринованной капусты и по 50 тонн огурцов и помидоров, – рассказали в пресс-службе областного УФСИН. – Сейчас на производственной линии консервируют первые обеденные блюда – рассольник и борщ. Таких консервов планируют изготовить 60 тонн, по 30 тонн каждого вида. Готовая продукция будет реализована в исправительные учреждения УФСИН России по Омской области для питания осужденных.

ИСТОЧНИК KP.RU