2019-10-10T09:31:53+03:00
Общество

Омские зэки займутся консервированием овощей и изготовлением маринадов

Всего за осень они планируют закатать 200 тонн банок с маринованными капустой, помидорами и огурцами
Анна МИКУЛА
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Домашние заготовки заключенных научат делать в промышленных масштабах.Домашние заготовки заключенных научат делать в промышленных масштабах.
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Заключенных колонии-поселения № 13 решили перевоспитать в поваров. Их научат делать домашние заготовки. В частности зэки будут квасить капусту, мариновать огурцы и помидоры, а также готовить основу для первых блюд.

– На участке консервирования овощей в колонии-поселении № 13 выполнят гособоронзаказ по изготовлению маринадов овощей и консервов первых обеденных блюд. Уже готовы 40 тонн маринованной капусты и по 50 тонн огурцов и помидоров, – рассказали в пресс-службе областного УФСИН. – Сейчас на производственной линии консервируют первые обеденные блюда – рассольник и борщ. Таких консервов планируют изготовить 60 тонн, по 30 тонн каждого вида. Готовая продукция будет реализована в исправительные учреждения УФСИН России по Омской области для питания осужденных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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