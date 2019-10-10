Омский водитель разместил в салоне маршрутки объявление о поиске жены
Откликнулись ли желающие, история умалчивает
Фото: vk.com/omsk_live
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Необычное объявление, размещенное в салоне, заметили пассажиры омского микроавтобуса, ехавшего по маршруту № 222.
Рядом с коробкой для мелочи за проезд на приборной панели был приклеен листик с надписью: «Ищу жену» и номером телефона.
Вероятно, таким нехитрым способом стеснительный водитель пытается найти вторую половинку, и, возможно, по совместительству кондуктора.
Увенчались ли поиски успехом, история пока умалчивает.
ИСТОЧНИК KP.RU