На окраине Омска водитель покончил с собой прямо в грузовике
Инцидент произошел в Нефтяниках
Фото: vk.com/chp55Фото: vk.com
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Свидетелями страшной картины стали жители Советского округа. Недалеко от переезда на улице Нефтезаводской они заметили грузовик с открытой кабиной. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что возле двери висит труп, вероятно, водителя.
Что толкнуло мужчину на такой отчаянный поступок, неизвестно. Судя по московским номерам его фуры, дальнобойщик был в Омске проездом.
ИСТОЧНИК KP.RU