2019-10-10T08:49:37+03:00
Общество

Омич избил жену за то, что она застала его с любовницей

Оскорбленная женщина вызвала полицию, но потом передумала писать заявление на изменщика [видео]
Анна МИКУЛА
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Полицейским пришлось разбираться в деталях семейного конфликта.Полицейским пришлось разбираться в деталях семейного конфликта.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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На курьезный и одновременно печальный вызов пришлось ехать омским полицейским. Видео рабочих будней они выложили в своем официальном паблике в соцсети «ВКонтакте».

– Понедельник – день тяжелый, – грустно вздохнул страж порядка и отправился разбираться в подробностях семейного конфликта.

Как выяснилось, женщина возвращалась с работы и застала свое суженого с любовницей. Но вместо извинений тот еще и накинулся на жену с кулаками.

– Я ему ребенка родила, а он привел свою бывшую, – причитала пострадавшая. – Я из прямо в кустах перед домом и застала без штанов. Говорят, мы вместе сели пописать... А еще она у меня золото украла – кольцо и серьги.

Участковый предложил пострадавшей вызвать скорую, чтобы засвидетельствовать побои, а потом написать заявление на нападавшего. Но женщина, поразмыслив, передумала это делать, и все разошлись по своим делам.

Патруль. Измена.Видео: vk.com/55mvd

ИСТОЧНИК KP.RU

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