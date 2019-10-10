«Вы что творите!»: В Омске две пассажирки подрались в автобусе
Обычная поездка в автобусе закончилась дракой. Причем схлестнулись две омички. Все случилось поздно вечером в салоне автобуса, ехавшего по маршруту №17. А начался конфликт с детей.
- Молодая женщина сидела спокойно с двумя детьми. Ее сын 7-8 лет случайно задел ногой стоящего рядом мужчину. Женщина в белой куртке начала делать замечания мальчику и сказала, мол, я могу тебя так же ногой задеть, - рассказывают подробности стычки очевидцы.
Естественно, за ребенка вступилась мать. Она одернула пассажирку, сделавшей замечание сыну. Началась перепалка, в итоге омичка пнула женщину с детьми. После этого в ход пошли удары - видео инцидента появилось в соцсетях. Чем закончилась потасовка, неизвестно. Пользователи соцсетей в комментариях не смогли прийти к единому мнению, кто здесь прав.
Омички подрались в автобусе.
ИСТОЧНИК KP.RU