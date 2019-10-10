«Вы что творите!»: В Омске две пассажирки подрались в автобусе

СЕГОДНЯ 08:05 2019-10-10T08:05:35+03:00

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Обычная поездка в автобусе закончилась дракой. Причем схлестнулись две омички. Все случилось поздно вечером в салоне автобуса, ехавшего по маршруту №17. А начался конфликт с детей.

- Молодая женщина сидела спокойно с двумя детьми. Ее сын 7-8 лет случайно задел ногой стоящего рядом мужчину. Женщина в белой куртке начала делать замечания мальчику и сказала, мол, я могу тебя так же ногой задеть, - рассказывают подробности стычки очевидцы.

Естественно, за ребенка вступилась мать. Она одернула пассажирку, сделавшей замечание сыну. Началась перепалка, в итоге омичка пнула женщину с детьми. После этого в ход пошли удары - видео инцидента появилось в соцсетях. Чем закончилась потасовка, неизвестно. Пользователи соцсетей в комментариях не смогли прийти к единому мнению, кто здесь прав.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="576" height="720" src="https://www.omsk.kp.ru/video/embed/736935" frameborder="0"></iframe> Омички подрались в автобусе.

ИСТОЧНИК KP.RU